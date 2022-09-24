«Вернуть назад»: В регионах исправляют ошибки, допущенные при мобилизации

24 сентября глава Якутии Айсен Николаев признал, что в республике военкоматы перестарались и начали отправлять в зону специальной военной операции мужчин, которым положена отсрочка.

«К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», – сказал Айсен Николаев.

Глава республики потребовал от местных чиновников усилить работу с военкоматами и впредь не допускать таких ошибок.

В Магаданской области повестки вручали студентам, которые отслужили в армии. Также местные военкоматы готовы были мобилизовать мужчин, не служивших в армии, а также хронически больных, пенсионеров, находящихся в отставке по возрасту.

«Носов (Сергей, губернатор Магаданской области, - прим. НСН) дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учетные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке», - говорится в заявлении регионального правительства.