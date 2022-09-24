«Вернуть назад»: В регионах исправляют ошибки, допущенные при мобилизации
Губернаторы требуют от местных военкоматов строго соблюдать указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации.
21 сентября в России по указу президента Владимира Путина началась частичная мобилизация. Отправить в зону СВО планируется около 300 тысяч человек, что составляет чуть больше одного процента от общего мобилизационного запаса. Региональные военкомы взялись «под козырек» исполнять указ, что привело к множеству ошибок.
24 сентября глава Якутии Айсен Николаев признал, что в республике военкоматы перестарались и начали отправлять в зону специальной военной операции мужчин, которым положена отсрочка.
«К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», – сказал Айсен Николаев.
Глава республики потребовал от местных чиновников усилить работу с военкоматами и впредь не допускать таких ошибок.
В Магаданской области повестки вручали студентам, которые отслужили в армии. Также местные военкоматы готовы были мобилизовать мужчин, не служивших в армии, а также хронически больных, пенсионеров, находящихся в отставке по возрасту.
«Носов (Сергей, губернатор Магаданской области, - прим. НСН) дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учетные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке», - говорится в заявлении регионального правительства.
Под общественным натиском военком Магаданской области Евгений Деркач изменил приказ о частичной мобилизации в регионе, исключив из него пункт, который запрещал выезд за пределы города офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам, и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военкомата.
В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка из-за несоответствия критериям отбора.
«Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено», - цитирует представительницу пресс-службы саратовского правительства РИА Новости.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что с 22 сентября на телефон горячей линии по вопросам частичной мобилизации поступило больше двухсот тысяч звонков.
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