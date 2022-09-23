В Минобороны рассказали, какие категории россиян не подпадут под частичную мобилизацию

Минобороны РФ уточнило, что граждане с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки не будут привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

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Меры касаются россиян, работающих в аккредитованных организациях, действующих в области информационных технологий и задействованных в работе с IT-решениями и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Также призыву не подлежат сотрудники операторов связи, задействованные в обеспечении функционирования сооружений связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования.

Частичная мобилизация не коснется работников системообразующих организаций в сфере информации и связи и взаимозависимых лиц — учредителей, редакции, издателя зарегистрированного СМИ, вещателя теле- и радиоканала, задействованного в производстве и распространении продукции СМИ. Кроме того, призываться не будут россияне, работающие в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Минобороны отмечает, что решение было принято «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации».

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — добавили в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеМобилизацияРоссиянеМинобороны РФ
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