«Думаю, решающее слово по кандидатуре председателя комитета по обороне было за начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Он в итоге добился того, чтобы комитет возглавил адмирал Владимир Касатонов. «Едина Россия» уже выдвинула его на этот пост. Соответственно, Лапину уже не по чину заходить не председателем комитета, поэтому сделали такую компромиссную историю - позиция вице-премьера Татарстана. Тем более, прямо скажем, это один из лучших регионов страны», - пояснил собеседник НСН.

Он также считает, что назначение генерала Лапина в Татарстане не стоит рассматривать в контексте тенденции замещения гражданских чиновников участниками и ветеранами СВО.

«Я бы сказал, что пока это скорее точечные решения. Лапин всё-таки в первую очередь кадровый военный, а во вторую - участник специальной военной операции», - заключил Евгений Минченко.

Александр Лапин руководил группировками войск «Север» и «Центр» в зоне СВО. Он удостоен звания Героя России. С 2023 года занимал должность начальника Главного штаба сухопутных войск. В марте 2024 его назначили командующим Ленинградским военным округом. После увольнения с военной службы в сентябре 2025 года Лапин работал заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим». Тогда же «Татар-информ» сообщало, что генерал станет помощником главы Татарстана.