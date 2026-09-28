Татарстан вместо Госдумы: Почему генерал Лапин не возглавил комитет по обороне
Решающее слово по кандидатуре председателя думского комитета по обороне было за начальником Генштаба Герасимовым,
Генерал Александр Лапин займёт должность вице-премьера Татарстана, поскольку не удалось согласовать его назначение председателем комитета Госдумы по обороне. Об этом в комментарии НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность вице-премьера Татарстана. Он будет курировать вопросы поддержки участников спецоперации. Об этом в ходе оглашения ежегодного послания Государственному совету республики заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Александр Лапин прошел в Госдуму в ходе выборов, он баллотировался по списку «Единой России» от Татарстана. По данным «Коммерсанта», экс-военачальник мог получить пост председателя комитета по обороне. Теперь ему придется отказаться от депутатского мандата.
«Думаю, решающее слово по кандидатуре председателя комитета по обороне было за начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Он в итоге добился того, чтобы комитет возглавил адмирал Владимир Касатонов. «Едина Россия» уже выдвинула его на этот пост. Соответственно, Лапину уже не по чину заходить не председателем комитета, поэтому сделали такую компромиссную историю - позиция вице-премьера Татарстана. Тем более, прямо скажем, это один из лучших регионов страны», - пояснил собеседник НСН.
Он также считает, что назначение генерала Лапина в Татарстане не стоит рассматривать в контексте тенденции замещения гражданских чиновников участниками и ветеранами СВО.
«Я бы сказал, что пока это скорее точечные решения. Лапин всё-таки в первую очередь кадровый военный, а во вторую - участник специальной военной операции», - заключил Евгений Минченко.
Александр Лапин руководил группировками войск «Север» и «Центр» в зоне СВО. Он удостоен звания Героя России. С 2023 года занимал должность начальника Главного штаба сухопутных войск. В марте 2024 его назначили командующим Ленинградским военным округом. После увольнения с военной службы в сентябре 2025 года Лапин работал заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим». Тогда же «Татар-информ» сообщало, что генерал станет помощником главы Татарстана.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в октябре 2022 года раскритиковал Лапина за отвод российских войск из Красного Лимана. Позже Кадыров утверждал, что Лапин допустил прорыв украинских войск в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, из-за чего было принято решение о снятии подразделений с обороны города Рубежное.
Против нападок на Лапина публично выступили некоторые военнослужащие и блогеры. В частности, экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Кадыров не имеет права критиковать Лапина, и подчеркнул, что это один из самых достойных и подготовленных генералов.
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