Глава OTP Bank допустил полный уход из России
Крупнейший банк Венгрии OTP может полностью уйти с российского рынка. Как пишет Bloomberg, об этом заявил главный исполнительный директор OTP Group Петер Чани.
По его словам, в настоящее время финансовая организация пересматривает свою стратегию в отношении российского бизнеса, процесс должен завершиться до конца года.
«Его итогом станет решение, максимально увеличивающее долгосрочную стоимость для акционеров, с особым учётом успешности стратегии международной экспансии нашей группы», - указал Чани.
Как отмечает агентство, деятельность OTP, планирующего приобрести эстонский банк Luminor Bank AS, в настоящее время находится под пристальным вниманием регулирующих органов.
Ранее более 80 банков в России подключились к программе для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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