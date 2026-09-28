Глава OTP Bank допустил полный уход из России

По его словам, в настоящее время финансовая организация пересматривает свою стратегию в отношении российского бизнеса, процесс должен завершиться до конца года.

«Его итогом станет решение, максимально увеличивающее долгосрочную стоимость для акционеров, с особым учётом успешности стратегии международной экспансии нашей группы», - указал Чани.

Как отмечает агентство, деятельность OTP, планирующего приобрести эстонский банк Luminor Bank AS, в настоящее время находится под пристальным вниманием регулирующих органов.

Ранее более 80 банков в России подключились к программе для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

