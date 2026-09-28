Соседи не помогут: Как в России будут ловить «серых» арендодателей
Ирина Радченко заявила НСН, что охота на серых арендодателей объявлялась уже несколько раз, но не это помогло уменьшить их количество.
Раньше в России было до 96% серых арендодателей, теперь их примерно 70%, поймать нарушителей можно только в случае получения средств на карту, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
ФНС начала охоту на безработных арендодателей Москвы — под проверку попадают все, кто сдаёт жилую или коммерческую недвижимость, пишут «Известия». Для этого налоговая будет искать объявления о сдаче квартир, проверять зачисления и переводы в банках, опрашивать соседей и требовать письменные разъяснения о происхождении денег. Радченко отметила, что нарушителей всегда было большинство.
«Таких арендодателей всегда было большинство, раньше это было 96%. Сейчас от 15 до 30% арендодателей предпочитают все делать официально, так как были введены упрощенные системы налогообложения (4%) для тех же самозанятых. За нарушителями периодически планируют начать охоту. Но каждый раз это не особенно было успешным. Давно собираются ходить по соседям, спрашивать, других вариантов особо нет, но не все соседи готовы идти на контакт. Как они будут опрашивать соседей? Почему они должны открывать дверь вообще? Жильцов таких квартир не могут наказать. Если арендодатель по каким-то причинам получает средства на карту, здесь и без соседей понятно, что есть ежемесячное поступление. Могут выйти на арендатора, спросить, почему он платит условные 50 тысяч каждый месяц, а он может и признаться. Это главная наживка, единственное уязвимое место. Те, кто получают деньги на карту, окажутся под колпаком, если начнутся проверки», - рассказала она.
Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН ранее рассказала, кому подойдет аренда жилья с последующим выкупом.
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