«Таких арендодателей всегда было большинство, раньше это было 96%. Сейчас от 15 до 30% арендодателей предпочитают все делать официально, так как были введены упрощенные системы налогообложения (4%) для тех же самозанятых. За нарушителями периодически планируют начать охоту. Но каждый раз это не особенно было успешным. Давно собираются ходить по соседям, спрашивать, других вариантов особо нет, но не все соседи готовы идти на контакт. Как они будут опрашивать соседей? Почему они должны открывать дверь вообще? Жильцов таких квартир не могут наказать. Если арендодатель по каким-то причинам получает средства на карту, здесь и без соседей понятно, что есть ежемесячное поступление. Могут выйти на арендатора, спросить, почему он платит условные 50 тысяч каждый месяц, а он может и признаться. Это главная наживка, единственное уязвимое место. Те, кто получают деньги на карту, окажутся под колпаком, если начнутся проверки», - рассказала она.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН ранее рассказала, кому подойдет аренда жилья с последующим выкупом.

