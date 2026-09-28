Россиянам объяснили, какие квартиры будет сложно продать через несколько лет

Квартиры массового сегмента, которые не соответствуют современным стандартам и актуальным запросам покупателей, в будущем будут продаваться сложнее. Об этом NEWS.ru заявила директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

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По её мнению, что покупателей будет больше интересовать качественное жильё с определённым набором опций.

«Концепцией «пятиминутного города», соседскими центрами с фитнес-залом, коворкингом и игровой комнатой, современной архитектурой, системой «умный дом» и качественным благоустройством», - указала эксперт.

Терехова добавила, что в отношении площади наиболее популярными останутся компактные лоты — 37–55 квадратных метров.

Ранее певица Ирина Салтыкова продала квартиру в Москве, которая попала в фильм «Брат-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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