Россиянам объяснили, какие квартиры будет сложно продать через несколько лет
Квартиры массового сегмента, которые не соответствуют современным стандартам и актуальным запросам покупателей, в будущем будут продаваться сложнее. Об этом NEWS.ru заявила директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.
По её мнению, что покупателей будет больше интересовать качественное жильё с определённым набором опций.
«Концепцией «пятиминутного города», соседскими центрами с фитнес-залом, коворкингом и игровой комнатой, современной архитектурой, системой «умный дом» и качественным благоустройством», - указала эксперт.
Терехова добавила, что в отношении площади наиболее популярными останутся компактные лоты — 37–55 квадратных метров.
Ранее певица Ирина Салтыкова продала квартиру в Москве, которая попала в фильм «Брат-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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