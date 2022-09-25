«А где Хабибушка?» Побегут ли от мобилизации звездные бойцы ММА

Самый известный российский боец, 34-летний миллионер Хабиб Нурмагомедов пока не озвучивал планы по защите Родины. Однако стало известно, что другой боец, 29-летний Мариф Пираев по прозвищу «Пиранья» сбежал из России, получив повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией.

«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — сообщил его коллега Шамиль Галимов в ходе прямого эфира в одной из соцсетей.

Между тем, хэдлайнеры московского турнира Hardcore Boxing Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик пока никак не комментируют перспективы мобилизации.

Младший брат знаменитого бойца Федора Емельяненко весной 2015 года был осужден за изнасилование, вскоре освободился по УДО, продолжил карьеру и стал регулярным участником различных шоу. После боя с Дациком, отправившего Емельяненко-младшего в нокаут за 13 секунд, 41-летний Александр извинился перед болельщиками и заверил их, что «завязал с алкоголем».

42-летний Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» изначально прославился как националист, в 2007 году был задержан за серию ограблений, потом бежал в Норвегию и пошел по тюрьмам, лишь в 2016 году выйдя из красноярской колонии. После боя с Емельяненко он ограничился советами коллеге.



«Я НЕ СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ»

В отличие от спортсменов, на прошлой неделе активизировались депутаты от «Единой России», вызвавшиеся служить в зоне спецоперации.

Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак сообщил, что первыми четырьмя депутатами, попросившимися на Донбасс, оказались Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.

48-летний Виталий Милонов признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что уже находится в Горловке, и рассказал о своем боевом опыте.

«У меня есть опыт службы в народной милиции ДНР в качестве артиллериста (3-й номер расчета) артиллерийской батареи. Могу продолжить исполнять эти функции в качестве младшего сержанта. Я никакой не генерал, не "свадебный генерал", обычный младший сержант. И я этим очень горжусь», - поведал депутат из Санкт-Петербурга.

При этом Милонов пристыдил тех, кто убегает за границу от мобилизации.

«Тем людям, которые пытаются дискредитировать мою Родину, говоря, что депутаты сидят, на "Бентли" катаются по Москве, по ресторанам, мы такой возможности этим негодяям не дадим. Этих негодяев здесь нет! Они убегают за границу, поджав свои трусы-стринги, стыдливо пряча свое свинячье рыло от камер телевидения. А настоящий русский мужик никогда не задается таким вопросом. Он просто знает, что Родине нужна помощь», - подчеркнул Милонов.