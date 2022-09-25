«А где Хабибушка?» Побегут ли от мобилизации звездные бойцы ММА
Владимир Минеев пообещал не бегать от призыва, Хабиб Нурмагомедов молчит, а «Пиранья» уже сбежал из страны.
Главная спортивная новость выходных оказалась тесно связана с так беспокоящей всех мужчин-россиян мобилизацией.
Кикбоксер и боец ММА Владимир Минеев сообщил, что получил повестку и не собирается бегать от призыва.
При этом выяснилось, что некоторые его коллеги уже сбежали из страны, а другие молчат. Ну а болельщики проводят параллели между спортсменами и депутатами, вызвавшимися защищать Родину с оружием в руках.
«БЫТЬ ГЕРОЕМ – ЖИТЬ ВЕЧНО»
32-летний Минеев родился в Свердловске, вырос в Ульяновске, а сейчас перебрался в Москву, где и получил повестку.
При этом изначальным поводом для интервью с ним стал ночной боксерский поединок скандальных бойцов Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика, успевших ранее побывать в тюрьме за различные преступления.
«Мне сейчас не до боя Дацик — Емельяненко. Вероятно, они не призывного возраста. Мобилизация, конечно, не повод, чтобы отменять спортивные мероприятия, но меня они, Дацик и Емельяненко, волнуют в последнюю очередь сейчас», - сказал Минеев в интервью Матч ТВ.
Интернет изобилует фотографиями Минеева в голубом берете и футболке с надписью «Быть героем – жить вечно». Вот и сейчас он признался, что, несмотря на ситуацию в семье, не собирается «бегать» от призыва.
«Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю», - пояснил спортсмен.
Поступок Минеева активно обсуждают в соцсетях.
«Молодец, Владимир, классный боец, но самое главное достойный человек - патриот своей Великой Родины», - подчеркнул smertjpindosam.
Между тем, alexgolda поинтересовался, «не собирается там Родине послужить случайно Хабибушка Нурмагомедов?»
Со своей стороны, itr предположил, что «все эти блатные не будут на передовой», усомнившись, что депутат Госдумы Виталий Милонов «поедет на первую линию в окопы».
Самый известный российский боец, 34-летний миллионер Хабиб Нурмагомедов пока не озвучивал планы по защите Родины. Однако стало известно, что другой боец, 29-летний Мариф Пираев по прозвищу «Пиранья» сбежал из России, получив повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией.
«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — сообщил его коллега Шамиль Галимов в ходе прямого эфира в одной из соцсетей.
Между тем, хэдлайнеры московского турнира Hardcore Boxing Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик пока никак не комментируют перспективы мобилизации.
Младший брат знаменитого бойца Федора Емельяненко весной 2015 года был осужден за изнасилование, вскоре освободился по УДО, продолжил карьеру и стал регулярным участником различных шоу. После боя с Дациком, отправившего Емельяненко-младшего в нокаут за 13 секунд, 41-летний Александр извинился перед болельщиками и заверил их, что «завязал с алкоголем».
42-летний Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» изначально прославился как националист, в 2007 году был задержан за серию ограблений, потом бежал в Норвегию и пошел по тюрьмам, лишь в 2016 году выйдя из красноярской колонии. После боя с Емельяненко он ограничился советами коллеге.
«Я НЕ СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ»
В отличие от спортсменов, на прошлой неделе активизировались депутаты от «Единой России», вызвавшиеся служить в зоне спецоперации.
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак сообщил, что первыми четырьмя депутатами, попросившимися на Донбасс, оказались Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.
48-летний Виталий Милонов признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что уже находится в Горловке, и рассказал о своем боевом опыте.
«У меня есть опыт службы в народной милиции ДНР в качестве артиллериста (3-й номер расчета) артиллерийской батареи. Могу продолжить исполнять эти функции в качестве младшего сержанта. Я никакой не генерал, не "свадебный генерал", обычный младший сержант. И я этим очень горжусь», - поведал депутат из Санкт-Петербурга.
При этом Милонов пристыдил тех, кто убегает за границу от мобилизации.
«Тем людям, которые пытаются дискредитировать мою Родину, говоря, что депутаты сидят, на "Бентли" катаются по Москве, по ресторанам, мы такой возможности этим негодяям не дадим. Этих негодяев здесь нет! Они убегают за границу, поджав свои трусы-стринги, стыдливо пряча свое свинячье рыло от камер телевидения. А настоящий русский мужик никогда не задается таким вопросом. Он просто знает, что Родине нужна помощь», - подчеркнул Милонов.
Со своей стороны, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров сказал «Радиоточке НСН», что считает бесполезной мобилизацию больших чиновников.
«Допустим, Валуев, Володин... не думаю, что их участие там сможет быть очень полезным. Пусть они лучше выполняют свои функции здесь», - пояснил Шабров.
Между тем, депутат Госдумы от Брянской области, 49-летний «единоросс» Николай Валуев, в свое время становившийся чемпионом мира по боксу, пока не выражал желания отправиться на передовую.
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