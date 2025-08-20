В Израиле обозначили два сценария для Газы перед военной операцией
Только от ХАМАСа зависит, насколько быстро и безболезненно завершатся боевые действия в Секторе Газа, заявил НСН Цви Маген.
Израильские солдаты могут быстро завершить войну в Газе и даже не начинать новых операций, если Тель-Авиву пойдут навстречу, иначе радикальное палестинское движение ХАМАС столкнется с печальными последствиями, рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН.
На этой неделе может начаться операция Израиля по захвату города Газа, передаёт израильский «9 канал». Сообщается, что министр обороны Исраэль Кац утвердил план. Операцию назвали «Колесницы Гидеона — второй этап». Будут призваны 60 тысяч резервистов, добавляют в материале. Экс-посол отметил, что боевые действия могут и не начаться.
«Я не знаю, что именно планируется, но могу сказать, что это займет пару недель.Что останется от сектора Газа, зависит от сопротивления. Если там пойдет все гладко, то минимум ущерба. Если будет борьба за каждый отдельно взятый кусок земли или строение, то это может кончиться очень плачевно. Я не уверен, но предполагаю, что операция согласована с США. До сих пор пытались найти варианты сократить ущерб, обвиняли Израиль в несдержанном поведении, хотя он ведет себя аккуратно. Еще одна причина задержки — избегали боевых действий в районе, где предполагалось присутствие заложников. ХАМАС попытался использовать их как рычаг давления, но это единственное, что осталось у него на переговорах. Если он сложит оружие и отдаст пленников, то, возможно, никаких военных операций не будет», — подчеркнул он.
Ранее Цви Маген спрогнозировал в эфире НСН, сколько времени нужно Израилю для победы над ХАМАСом.
