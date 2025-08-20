Израильские солдаты могут быстро завершить войну в Газе и даже не начинать новых операций, если Тель-Авиву пойдут навстречу, иначе радикальное палестинское движение ХАМАС столкнется с печальными последствиями, рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН.

На этой неделе может начаться операция Израиля по захвату города Газа, передаёт израильский «9 канал». Сообщается, что министр обороны Исраэль Кац утвердил план. Операцию назвали «Колесницы Гидеона — второй этап». Будут призваны 60 тысяч резервистов, добавляют в материале. Экс-посол отметил, что боевые действия могут и не начаться.