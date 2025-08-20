В июле наметился не только рост продаж автомобилей с пробегом, но и новых, поэтому рынок испытывает осторожный оптимизм, однако в этом году дилеры в основном работали в убыток. Об этом НСН рассказал глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.

Реализация легковых автомобилей с пробегом в июле оживилась как в годовом, так и в месячном выражении, пишет «Коммерсант». В качестве причин называются ставка ЦБ, отложенный спрос, рост продаж новых машин и снижение цен в среднем в пределах 10%. Ожидается, что в августе рекордные результаты июля могут быть превышены. Жигалов подчеркнул, что рост продаж наметился и у новых авто.

«В июле выросли продажи как б/у, так и новых машин, хотя рост достаточно много не дотянул до прошлогоднего уровня, но по сравнению с июнем продажи растут, в том числе и новых авто. Думаю, что здесь общие факторы как для вторичного рынка, так и для рынка новых машин. Конечно, на них влияет и ключевая ставка, и уровень ценового предложения. Здесь нужно понимать, как себя ведут цены на новые машины, потому что производители пытаются балансировать между сохранением доли рынка, объемов продаж и заработком бизнеса. Думаю, что много заработать на нашем рынке в этом году ни у кого не получилось. Дилеры в подавляющем большинстве работают в убыток. Поэтому какое-то июльское оживление вселяет такой осторожный оптимизм при взгляде на будущее. Конечно, все ждут дальнейшего снижения ключевой ставки, чтобы те депозиты, которые у населения сейчас накопились в огромном количестве, пошли уже на потребительский рынок», - рассказал он.