Авторынок ждет роста продаж из-за снижения ставки Центробанка
К сожалению, дилеры в РФ этот год работали практически в убыток, и даже субсидированная ставка не спасает ситуацию, поэтому все надеются на снижение ключевой ставки, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
В июле наметился не только рост продаж автомобилей с пробегом, но и новых, поэтому рынок испытывает осторожный оптимизм, однако в этом году дилеры в основном работали в убыток. Об этом НСН рассказал глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.
Реализация легковых автомобилей с пробегом в июле оживилась как в годовом, так и в месячном выражении, пишет «Коммерсант». В качестве причин называются ставка ЦБ, отложенный спрос, рост продаж новых машин и снижение цен в среднем в пределах 10%. Ожидается, что в августе рекордные результаты июля могут быть превышены. Жигалов подчеркнул, что рост продаж наметился и у новых авто.
«В июле выросли продажи как б/у, так и новых машин, хотя рост достаточно много не дотянул до прошлогоднего уровня, но по сравнению с июнем продажи растут, в том числе и новых авто. Думаю, что здесь общие факторы как для вторичного рынка, так и для рынка новых машин. Конечно, на них влияет и ключевая ставка, и уровень ценового предложения. Здесь нужно понимать, как себя ведут цены на новые машины, потому что производители пытаются балансировать между сохранением доли рынка, объемов продаж и заработком бизнеса. Думаю, что много заработать на нашем рынке в этом году ни у кого не получилось. Дилеры в подавляющем большинстве работают в убыток. Поэтому какое-то июльское оживление вселяет такой осторожный оптимизм при взгляде на будущее. Конечно, все ждут дальнейшего снижения ключевой ставки, чтобы те депозиты, которые у населения сейчас накопились в огромном количестве, пошли уже на потребительский рынок», - рассказал он.
При этом Жигалов отметил, что в сегменте новых автомобилей доля кредитования всегда составляла до 90%, поэтому рынок все-таки ждет снижения ключевой ставки.
«Кредитование составляет львиную долю продаж, как у новых авто, так и в сегменте б/у. Доля кредитов на рынке б/у всегда была ниже, порядка 50-60%, а в новом составляла до 90%. Сейчас мы знаем, что производителями субсидируется ставка - до 10% составляет разница между рыночной и субсидированной ставкой. Но, как видно, это пока не сильно помогает нашему рынку. Поэтому, конечно, ждем оживления в связи с понижением ключевой ставки», - подытожил он.
Ранее Жигалов в беседе с НСН рассказал, что продажи люксовых автомобилей просели больше, чем весь авторынок в целом, так как цены растут, а кредиты брать невыгодно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Израиле обозначили два сценария для Газы перед военной операцией
- Маск опроверг информацию о том, что он отложил создание своей партии
- В России проработают информирование о киберпреступлениях в приложениях
- Авторынок ждет роста продаж из-за снижения ставки Центробанка
- Военэксперт: «Коалиция желающих» отправит на Украину не войска, а наблюдателей
- В Брянской области разгромили планировавших теракты украинских диверсантов
- В Польше упал и взорвался неизвестный объект
- Минпросвещения разработало список современных патриотических произведений
- Володин заявил о сокращении количества принятых в школы детей иностранцев
- «Евровидение» в 2026 году пройдет в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru