В России проработают информирование о киберпреступлениях в приложениях

Минцифры и МВД России проработают внедрение в ряд мобильных приложений модуля информирования россиян о возможных киберпреступлениях. Об этом рассказали в правительстве.

Как отметили в кабмине, в целях профилактики в основные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, банковские, социально значимые сервисы могут добавить модуль обязательного информирования граждан о возможных преступлениях.

«Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года», - подчеркнули в правительстве.

Ранее в МВД рассказали, что за первую половину года в мессенджерах зарегистрировали 85 тысяч киберпреступлений, напоминает РЕН ТВ.

