СМИ: Отдых в российских санаториях подорожает до 30% в 2024 году

По информации газеты, стоимость отдыха в санаториях нашей страны растет из-за возросшего спроса на них. Так, туристы пытаются забронировать здравницы хорошего уровня, доля которых не превышает 20%.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов указал на то, что люди практически сразу выкупают места в санатория «трех, четырех и пяти звезд» со свежим ремонтом.

Ранее стало известно, что около 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу, сообщает RT.

