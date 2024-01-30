СМИ: Отдых в российских санаториях подорожает до 30% в 2024 году
В 2024 году отдых в российских санаториях подорожает на 10-30%, пишут «Известия».
По информации газеты, стоимость отдыха в санаториях нашей страны растет из-за возросшего спроса на них. Так, туристы пытаются забронировать здравницы хорошего уровня, доля которых не превышает 20%.
Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов указал на то, что люди практически сразу выкупают места в санатория «трех, четырех и пяти звезд» со свежим ремонтом.
Ранее стало известно, что около 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru