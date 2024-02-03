Эксперты назвали Турцию самой популярной у туристов страной для весенних поездок
Турция возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.
Эксперты проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили 20 популярных направлений. Первое место среди стран, куда туристы планируют отправиться в марте-мае, заняла Турция: республику выбирают 17% путешественников. Второй в рейтинге стала Грузия (12%), за ней следует Таиланд (11%).
В первую пятерку самых востребованных направлений для весенних путешествий вошли ОАЭ с долей в 8% и Армения, которую выбирают 6% туристов.
Кроме того, в топ-10 попали Китай и Казахстан, а замыкают список самых популярных весной стран Италия, Великобритания и Франция.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что россияне заняли первое место по турпотоку в страну в 2023 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru