Власти США покрасят стену на границе с Мексикой в черный цвет для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом заявила на пресс-конференции министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.

Она отметила, что сооружение высокое, на него почти невозможно залезть, при этом стена уходит глубоко под землю, и под нее сложно сделать подкоп. Теперь сооружение выкрасят в черный цвет.

«Если говорить более конкретно, это [делается] по требованию президента [США Дональда Трампа], который понимает, что, когда при высоких температурах объект покрашен в черный, он еще сильнее раскаляется... на него будет еще труднее залезть», - подчеркнула Ноэм.

Ранее США начали строительство второй стены на границе с Мексикой, стоимость проекта составляет $46,5 млрд, отмечает RT.

