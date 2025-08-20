В Польше упал и взорвался неизвестный объект

Неизвестный объект рухнул в Польше в районе населенного пункта Осины в Мазовецком воеводстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что ночью объект упал на кукурузное поле и взорвался.

«На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», - отметил собеседник агентства.

В результате в нескольких домах были выбиты стекла. Никто не пострадал.

Ранее военные самолеты Польши подняли в воздух из-за якобы российской активности на Украине, пишет 360.ru.

