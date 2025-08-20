В Польше упал и взорвался неизвестный объект
20 августа 202510:52
Неизвестный объект рухнул в Польше в районе населенного пункта Осины в Мазовецком воеводстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что ночью объект упал на кукурузное поле и взорвался.
«На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», - отметил собеседник агентства.
В результате в нескольких домах были выбиты стекла. Никто не пострадал.
Ранее военные самолеты Польши подняли в воздух из-за якобы российской активности на Украине, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области разгромили планировавших теракты украинских диверсантов
- В Польше упал и взорвался неизвестный объект
- Минпросвещения разработало список современных патриотических произведений
- Володин заявил о сокращении количества принятых в школы детей иностранцев
- «Евровидение» в 2026 году пройдет в Вене
- Израиль утвердил операцию по захвату Газы
- Клименко назвал необязательным полное отключение мобильного интернета из-за дронов
- СМИ: Московские врачи спасли отца главкома ВСУ
- В Новосибирске три человека пострадали при падении дерева на остановку
- СМИ: Будапешт рассматривают как площадку для саммита Путина, Трампа и Зеленского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru