Военэксперт: «Коалиция желающих» отправит на Украину не войска, а наблюдателей

У европейских стран нет желания направлять своих военнослужащих к границам России, к тому же, много солдат у них не наберётся, заявил НСН Алексей Подберезкин.

Великобритания, Франция и Германия не найдут достаточное количество солдат для миссии на территории Украины, к тому же они побоятся сделать это сейчас, рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с НСН.

Около 10 стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. В частности, упоминалась возможность отправки британских и французских военных в страну после окончания конфликта, утверждают источники Bloomberg. По подсчетам Sky News, речь может идти о совместной группировке в 100 тысяч человек. Эксперт назвал это число нереальным.

СМИ: Запад может предложить Киеву три варианта гарантий безопасности
«Таких войск нет ни у Великобритании, ни у Франции. В принципе, вся их армия — это два корпуса, сухопутные силы сейчас достигают 80-90 тысяч человек. Основная часть приходится на Францию, потому что в Англии сейчас никого нет, кроме сил специальных операций, похожая ситуация у Германии, несмотря на попытку увеличить число военнослужащих. Поэтому стотысячную группировку разместить будет крайне сложно, на это потребуется время, тем более с учетом ротации. Европейцы будут идти гораздо по более простому пути — направлять своих наблюдателей. В коалиции желающих около 30 государств, но из них только семь-восемь захотят отправить кого-нибудь, и только если будет прекращено ведение военных действий, в других условиях они побоятся это сделать. А американцы будут поставлять вооружения за деньги европейцев, хотя у них осталось не так много оружия. Это обычный расчет, здесь не нужно питать иллюзий», — отметил он.

Ранее Подберезкин рассказал НСН, где будут находиться российские войска к новому раунду переговоров с Киевом.

