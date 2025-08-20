Великобритания, Франция и Германия не найдут достаточное количество солдат для миссии на территории Украины, к тому же они побоятся сделать это сейчас, рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с НСН.

Около 10 стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. В частности, упоминалась возможность отправки британских и французских военных в страну после окончания конфликта, утверждают источники Bloomberg. По подсчетам Sky News, речь может идти о совместной группировке в 100 тысяч человек. Эксперт назвал это число нереальным.