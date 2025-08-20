Маск опроверг информацию о том, что он отложил создание своей партии

Бизнесмен Илон Маск опроверг данные газеты Wall Street Journal о том, что он якобы отложил создание своей политической партии. Об этом он написал в соцсети Х.

Ранее издание сообщило, что миллиардер откладывает планы по созданию собственной партии. Он якобы не желает перетянуть на свою сторону избирателей-республиканцев и намерен сосредоточиться на бизнесе, отмечает RT.

«Ничего, что пишет Wall Street Journal, никогда не стоит принимать за истину», - подчеркнул Маск.

В июле предприниматель объявил о формировании партии под названием «Америка». Маск официально подал документы на регистрацию объединения.

