В Брянской области разгромили планировавших теракты украинских диверсантов
Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД разгромили диверсионную группу Службы специальных операций Украины в Брянской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) состояла из кадровых сотрудников ССО и курировалась главным управлением разведки украинского минобороны. Злоумышленники планировали диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры в РФ. Контроль и обучение диверсантов осуществлялись при участии западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии, Норвегии.
«В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны», - подчеркнули в ЦОС.
Задержанные дают признательные показания о причастности группы к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре прошлого года и подготовке к другим преступлениям в России. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к диверсии, решается вопрос о заключении членов ДРГ под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Удмуртии уроженца Центральной Азии, который готовил поджог железнодорожного состава, напоминает РЕН ТВ.
