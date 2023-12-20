Туроператоры сравнили число гостиничных мест в России и Турции

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что по итогу 2023 году в России будет введено всего десять тысяч новых гостиничных мест.

«Внутренний туризм государство поддерживает, но у нас всего в этом году будет введено десять тысяч гостиничных мест новых. При том, что в Турции порядка 70 тысяч в этом году будет введено, хотя там и так много отелей. То есть, мы еще далеки от того, чтобы удовлетворить наш спрос внутренний по гостиницам и отелям», - отметил он.

2023 год стал рекордным для внутреннего туризма в России: по данным Росстата, которые поразили, без преувеличения, всех, россияне в этом году совершили 137 млн поездок — и это при населении в 140 млн. Эксперты отрасли утверждают, что такая цифра может быть связана с учетом остановок в частном секторе, а не только в гостиницах. На конец 2023 года российским туристам доступна на прямых рейсах 41 страна. В СМИ говорят, что рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм.

