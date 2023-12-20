Туроператоры сравнили число гостиничных мест в России и Турции
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов отметил, что по итогу 2023 года в России будет введено 10 тысяч новых мест, в Турции – 70 тысяч.
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что по итогу 2023 году в России будет введено всего десять тысяч новых гостиничных мест.
«Внутренний туризм государство поддерживает, но у нас всего в этом году будет введено десять тысяч гостиничных мест новых. При том, что в Турции порядка 70 тысяч в этом году будет введено, хотя там и так много отелей. То есть, мы еще далеки от того, чтобы удовлетворить наш спрос внутренний по гостиницам и отелям», - отметил он.
2023 год стал рекордным для внутреннего туризма в России: по данным Росстата, которые поразили, без преувеличения, всех, россияне в этом году совершили 137 млн поездок — и это при населении в 140 млн. Эксперты отрасли утверждают, что такая цифра может быть связана с учетом остановок в частном секторе, а не только в гостиницах. На конец 2023 года российским туристам доступна на прямых рейсах 41 страна. В СМИ говорят, что рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru