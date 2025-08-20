Минпросвещения разработало список современных патриотических произведений
Минпросвещения сформировало перечень произведений патриотической направленности современных писателей, рекомендованных для внеклассного чтения. Документ размещен на сайте ведомства.
Так, в список вошли 25 произведений для учащихся 1-4 классов по категориям «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России». Ученикам 5-9 классов также предлагают литературу о полководцах, разделы «На страже русской земли» и «Zа наших» - всего 28 произведений. Для 10-11 классов выбрали 22 работы из категорий «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Zа наших».
В перечень Минпросвещения включены в том числе произведения Юрия Усачева, Федора Конюхова, Олега Роя, Владимира Мединского, Захара Прилепина.
Ранее министерство определило максимальную годовую учебную нагрузку для учеников 1-9 классов, пишет 360.ru.
