Минпросвещения разработало список современных патриотических произведений

Минпросвещения сформировало перечень произведений патриотической направленности современных писателей, рекомендованных для внеклассного чтения. Документ размещен на сайте ведомства.

Так, в список вошли 25 произведений для учащихся 1-4 классов по категориям «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России». Ученикам 5-9 классов также предлагают литературу о полководцах, разделы «На страже русской земли» и «Zа наших» - всего 28 произведений. Для 10-11 классов выбрали 22 работы из категорий «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Zа наших».

В перечень Минпросвещения включены в том числе произведения Юрия Усачева, Федора Конюхова, Олега Роя, Владимира Мединского, Захара Прилепина.

