В Турции захотели частично пересмотреть формат «все включено»

Представители индустрии туризма предложили пересмотреть формат «все включено» (all inclusive) в отелях Турции и предоставить путешественникам право выбирать продукты и напитки, за которые они будут платить. Об этом пишет газета Turizm Gazetesi со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу.

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Бизнесмен объяснил необходимость изменений ростом расходов на фоне сложной экономической ситуации в Турции. Кроме того, по словам Кавалоглу, в индустрии следут создавать новые виды услуг для туристов с ценовым преимуществом. Новый формат ориентирован прежде всего на безалкогольный вариант all inclusive.

Согласно данным туроператоров, в Турции уже действуют отели с безалкогольным «все включено», такие туры дешевле обычных на 7-10%. Насколько экономичнее станет новый формат, не прогнозируется.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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