В Турции захотели частично пересмотреть формат «все включено»

Бизнесмен объяснил необходимость изменений ростом расходов на фоне сложной экономической ситуации в Турции. Кроме того, по словам Кавалоглу, в индустрии следут создавать новые виды услуг для туристов с ценовым преимуществом. Новый формат ориентирован прежде всего на безалкогольный вариант all inclusive.

Согласно данным туроператоров, в Турции уже действуют отели с безалкогольным «все включено», такие туры дешевле обычных на 7-10%. Насколько экономичнее станет новый формат, не прогнозируется.

