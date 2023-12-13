В Турции захотели частично пересмотреть формат «все включено»
Представители индустрии туризма предложили пересмотреть формат «все включено» (all inclusive) в отелях Турции и предоставить путешественникам право выбирать продукты и напитки, за которые они будут платить. Об этом пишет газета Turizm Gazetesi со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу.
Бизнесмен объяснил необходимость изменений ростом расходов на фоне сложной экономической ситуации в Турции. Кроме того, по словам Кавалоглу, в индустрии следут создавать новые виды услуг для туристов с ценовым преимуществом. Новый формат ориентирован прежде всего на безалкогольный вариант all inclusive.
Согласно данным туроператоров, в Турции уже действуют отели с безалкогольным «все включено», такие туры дешевле обычных на 7-10%. Насколько экономичнее станет новый формат, не прогнозируется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru