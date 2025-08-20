Генеральный продюсер, сооснователь киноплатформы «Киносферум.РФ» и киношколы «Ты - кадр» в лагере «Артек» Дмитрий Белосохов ранее заявил, что в России много контента для детей от 3 до 6 лет уровня «Смешариков и «Фиксиков» но для подростков постарше почти ничего нет - и так до сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» с ограничением 18+. По его словам, 18 миллионам российских школьников нечего смотреть. Бырдин же подчеркнул, что в России снимается множество полнометражного контента для школьной аудитории.

«Проблема есть, на нее обратили внимание не только в отрасли, но и на государственном уровне. Однако нужно время, такой контент не делается за месяц, за год или даже за два. Говорить, что между "Смешариками" и "Словом пацана" посередине ничего нет – довольно странно с учетом бума полного метра вроде "Чебурашки", "Волшебника изумрудного города", "Бременских музыкантов" и всего остального. В сериальном исполнении контента, рассчитанного на школьную аудиторию, нет, поскольку короткие мультсериалы вроде "Смешариков" хорошо монетизируются по рекламной модели. Чтобы создавать контент, за который родители детей будут готовы заплатить, он должен быть уже существенно более высокого качества. Нужен более дорогой продакшен, чтобы его фокусировать на более платежеспособной аудитории, тогда мы получим контент 16+ и18+», - пояснил он.