Банки в РФ начали запрашивать родственную связь клиентов при переводе денег
Речь идет о переводе крупных сумм от 200 тысяч рублей.
Российские банки стали требовать от клиентов информацию о родственных связях с теми, кому они отправляют крупные суммы денег. Специалисты объясняют, что для того, чтобы избежать блокировки счета при таких операциях, россиянам следует делать их более прозрачными для финансовых учреждений. Между тем, некоторые экономисты призывают запретить оплату ряда дорогостоящих сделок наличными.
БАНКИ ТРЕБУЮТ СВЯЗЬ
На фоне непрекращающихся мошеннических атак банки в России начали запрашивать у клиентов информацию об их родственной связи с человеком, которому они планируют перевести крупную сумму денег.
По данным РИА Новости, теперь, когда пользователь собирается отправить большую сумму, операция блокируется. Отмечается, что позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка. Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается отправить.
До этого старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин предупредил, что теперь при переводе свыше 200 тысяч рублей счет могут заблокировать. К тому же, добавил эксперт, под подозрения банков также попадают многочисленные переводы от разных лиц.
Он объяснил, что в РФ кредитные организации начали ужесточать правила перевода средств. В связи с этим, по словам экономиста, добросовестным клиентам важно правильно оформлять транши.
«Если просто нужно перечислить определенную сумму родственникам, которые проживают в другом регионе и которые, возможно, имеют другую фамилию, то нужно в комментарии к письму указывать назначение платежа. Формулировка может быть любой — "на личные нужды", "на возврат долга" или "подарок на день рождения". Это позволит банку лучше идентифицировать платеж, который вы вносите. Есть также общие правила. Например, нельзя переводить деньги по просьбе незнакомцев и посторонних лиц. Не следует передавать карту и личные данные для входа в онлайн-банк третьим лицам. Если вы меняете фамилию или какие-то персональные данные, то лучше своевременно проинформировать об этом банк», - приводит слова Сироткина издание «Прайм».
ОПАСНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Кроме того, ранее «Известия» писали, что российские банки начнут считать подозрительными переводы клиента самому себе по Системе быстрых платежей (СБП). В связи с этим, число блокировок карт, по данным издания, может увеличиться на 25%.
Отмечается, что кредитные организации будут учитывать такие трансакции, если в этот же день клиент попытается послать деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.
Однако в пресс-службе Центробанка уточнили изданию, что финучреждения будут проверять на признаки мошенничества только крупные переводы другому человеку по СБП — от 200 тысяч рублей. При этом в ЦБ добавили, что подозрения возникнут только, если перед этим клиент сделал перевод самому себе через систему. То есть проверяться будет не эта транзакция, а следующая — на другой счет физического лица.
Между тем, директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что все сделки от 500 тысяч рублей должны проходить в безналичном формате, чтобы обезопасить россиян.
«Запрет использования наличных при покупке некоторых товаров необходим. В частности, это недвижимость, приобретение квартир. Уже давно такое не рекомендовано проводить в наличных расчетах. Стоит еще запретить и покупку автомобилей за наличные в любой форме. Может быть, еще покупку туров дорогостоящих за границу, но порог тут должен быть от 500 тысяч рублей», - заявил он в беседе с НСН.
При этом, по его мнению, нельзя прибегать к запрету использования наличных для покупки потребительских товаров.
Ранее финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев рассказал, что россиянам лучше и безопаснее всего хранить сбережения в золоте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
