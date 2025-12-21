Банки в РФ начали запрашивать родственную связь клиентов при переводе денег

БАНКИ ТРЕБУЮТ СВЯЗЬ

На фоне непрекращающихся мошеннических атак банки в России начали запрашивать у клиентов информацию об их родственной связи с человеком, которому они планируют перевести крупную сумму денег.

По данным РИА Новости, теперь, когда пользователь собирается отправить большую сумму, операция блокируется. Отмечается, что позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка. Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается отправить.