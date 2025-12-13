Сокращение объема кредиток в РФ объяснили увеличением числа банкротов
Финансовый эксперт Феликс Амаров в эфире НСН заметил, что россияне чаще берут кредит на маленькие суммы до 300 тысяч рублей.
Объем выдачи кредитных карт в России сократился из-за снижения экономической активности населения, вызванного геополитикой, роста процедур банкротств и высоких платежей по кредитам. Об этом в беседе с НСН заявил арбитражный управляющий Феликс Амаров.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в ноябре 2025 года объемы выдачи кредитных карт опустились ниже 130 млрд рублей, откатившись к показателю апреля 2022 года. Согласно подсчетам, за месяц снижение составило 5%, за три месяца — 25%.
Специалисты связывают столь существенное сжатие популярного сегмента с жесткими нормативными ограничениями ЦБ в отношении закредитованных заемщиков. При этом Амаров считает, что снижение вызвано геополитикой и ростом процедур банкротства в России.
«В России на фоне всех происходящих ситуаций и геополитики снижается экономическая активность населения. Кроме того, происходит рост процедур банкротства. А это значит, что человек даже если захочет взять кредитную карту, чисто физически не может этого сделать, потому что он в процедуре, и у него не таких полномочий. В целом, конечно, дорогие кредиты не позволяют выйти на нормальный ежемесячный платеж — просто зарплаты не позволяют людям нормально погашать. В связи с этим и происходит отсутствие роста потребительского кредита. Причем везде, в том числе и в МФО (микрофинансовых организациях – прим. НСН), ситуация аналогичная», - объяснил он.
По его словам, россияне стали реже брать в кредит крупные суммы.
«Уменьшилась сумма кредитования. То есть реальная история — перехватиться из-за нехватки небольшой суммой и ее закрыть. А потребительские кредиты в размере от 300 тысяч рублей и выше — люди меньше идут на это. Потому что платеж сразу становится высоким, так как ставка по потребительским кредитам до 37%. Могут позволить взять кредит на маленькие суммы — например, потратить на праздник перед Новым годом», - заключил собеседник НСН.
Ранее замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что осенью стоимость кредитов снизилась на 5 процентных пунктов. По его словам, рефинансирование будет особенно актуально тем, кто взял кредит в начале года и платит по пиковой весенней ставке.
Сокращение объема кредиток в РФ объяснили увеличением числа банкротов
