Сокращение объема кредиток в РФ объяснили увеличением числа банкротов

«В России на фоне всех происходящих ситуаций и геополитики снижается экономическая активность населения. Кроме того, происходит рост процедур банкротства. А это значит, что человек даже если захочет взять кредитную карту, чисто физически не может этого сделать, потому что он в процедуре, и у него не таких полномочий. В целом, конечно, дорогие кредиты не позволяют выйти на нормальный ежемесячный платеж — просто зарплаты не позволяют людям нормально погашать. В связи с этим и происходит отсутствие роста потребительского кредита. Причем везде, в том числе и в МФО (микрофинансовых организациях – прим. НСН), ситуация аналогичная», - объяснил он.

По его словам, россияне стали реже брать в кредит крупные суммы.