Премия «Ника» объявила лонг-лист фильмов за 2025 год
Национальная кинематографическая премия «Ника» опубликовала лонг-лист номинантов по итогам 2025 года. За награду в категории «Лучший игровой фильм» будут бороться 85 картин, следует из информации на официальном сайте премии.
В числе претендентов — фильмы «В списках не значился», «Екатерина Великая», «Лермонтов», «Пророк. История Александра Пушкина», «Волчок», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Горыныч», «Красный Шелк», «Роднина», «Северный полюс» и другие работы российских режиссеров.
Награждение также пройдет более чем в 15 номинациях, включая лучший анимационный фильм, лучший фильм стран СНГ и Балтии, режиссерскую и сценарную работу, а также лучшие мужские и женские роли. Отбор победителей будет проходить в два тура.
Согласно регламенту премии, в номинации «Лучший фильм» в шорт-лист могут войти не более пяти картин, а в профессиональных категориях — не более трех претендентов. Премия «Ника» была учреждена в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана и вручается за достижения и вклад в развитие отечественного кинематографа, передает «Радиоточка НСН».
