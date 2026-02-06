Премия «Ника» объявила лонг-лист фильмов за 2025 год

Национальная кинематографическая премия «Ника» опубликовала лонг-лист номинантов по итогам 2025 года. За награду в категории «Лучший игровой фильм» будут бороться 85 картин, следует из информации на официальном сайте премии.

В числе претендентов — фильмы «В списках не значился», «Екатерина Великая», «Лермонтов», «Пророк. История Александра Пушкина», «Волчок», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Горыныч», «Красный Шелк», «Роднина», «Северный полюс» и другие работы российских режиссеров.