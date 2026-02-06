Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один мирный житель погиб, еще одна женщина получила тяжелые ранения в результате удара по Шебекинскому округу Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака была совершена по селу Муром. Беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Мужчина, находившийся в машине, скончался на месте от полученных травм. Женщина, которая также находилась в автомобиле, была доставлена в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии. У нее диагностированы минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. В результате удара транспортное средство полностью уничтожено огнем.