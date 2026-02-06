Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Один мирный житель погиб, еще одна женщина получила тяжелые ранения в результате удара по Шебекинскому округу Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атака была совершена по селу Муром. Беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Мужчина, находившийся в машине, скончался на месте от полученных травм. Женщина, которая также находилась в автомобиле, была доставлена в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии. У нее диагностированы минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. В результате удара транспортное средство полностью уничтожено огнем.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Будет катастрофа? К чему приведет снижение баллов ЕГЭ при поступлении в медвузы
- Премия «Ника» объявила лонг-лист фильмов за 2025 год
- В РСТ заявили, что российских туристов с Кубы отправят домой в ближайшее время
- Фиктивные браки с участниками СВО могут обернуться колонией до 10 лет
- Китай уже строит: Когда 3D-принтеры заменят людей при строительстве частных домов
- Бесплатные VPN могут привести к блокировкам банковских сервисов
- Россиянам назвали неочевидные причины запрета на выезд за границу
- Трамп удалил видео с Обамой и его супругой Мишель в образе обезьян
- Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над Курской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru