СМИ: Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества
В одной из деревень на юго-западе Китая на 10 часов пропало электричество после неудачной попытки фермера перевезти свинью с помощью дрона. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, во время транспортировки животного трос, закрепленный к беспилотнику, запутался в высоковольтной линии электропередачи, проложенной с горы. В результате произошло короткое замыкание, что привело к перебоям в электроснабжении населенного пункта.
Жители деревни оставались без электричества около 10 часов. Восстановительные работы, как отмечается в публикации, оцениваются примерно в полторы тысячи долларов.
Полиция начала проверку в отношении фермера. По предварительной информации, он мог нарушить правила эксплуатации дронов. Мужчине может грозить административное наказание, а также обязанность компенсировать ущерб, причиненный электрооборудованию, передает «Радиоточка НСН».
