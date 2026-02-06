Фиктивные браки с участниками СВО могут обернуться колонией до 10 лет

Женщинам, вступающим в фиктивные браки с участниками СВО ради получения их выплат, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом aif.ru сообщил юрист Дмитрий Аграновский, комментируя расследование дела о хищении средств военнослужащих в Хабаровском крае.

Ранее стало известно о задержании группы из шести человек, которых подозревают в мошенничестве с государственными выплатами участникам СВО. По версии следствия, злоумышленники заключали фиктивные браки, после чего оформляли на «жен» нотариальные доверенности для управления банковскими счетами военнослужащих.

Влюбиться и развестись: Почему браки распадаются в январе

Используя эти документы, подозреваемые получали положенные участникам СВО выплаты. По предварительным данным, у каждого потерпевшего было похищено около 400 000 руб.

Как пояснил Аграновский, подобные действия квалифицируются как мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей. Юрист добавил, что при вынесении приговора суд будет учитывать как смягчающие обстоятельства — признание вины, сотрудничество со следствием, возмещение ущерба, — так и возможные отягчающие факторы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпецоперацияСемьяБрак

Горячие новости

Все новости

партнеры