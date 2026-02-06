Фиктивные браки с участниками СВО могут обернуться колонией до 10 лет
Женщинам, вступающим в фиктивные браки с участниками СВО ради получения их выплат, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом aif.ru сообщил юрист Дмитрий Аграновский, комментируя расследование дела о хищении средств военнослужащих в Хабаровском крае.
Ранее стало известно о задержании группы из шести человек, которых подозревают в мошенничестве с государственными выплатами участникам СВО. По версии следствия, злоумышленники заключали фиктивные браки, после чего оформляли на «жен» нотариальные доверенности для управления банковскими счетами военнослужащих.
Используя эти документы, подозреваемые получали положенные участникам СВО выплаты. По предварительным данным, у каждого потерпевшего было похищено около 400 000 руб.
Как пояснил Аграновский, подобные действия квалифицируются как мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей. Юрист добавил, что при вынесении приговора суд будет учитывать как смягчающие обстоятельства — признание вины, сотрудничество со следствием, возмещение ущерба, — так и возможные отягчающие факторы, передает «Радиоточка НСН».
