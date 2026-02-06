Фиктивные браки с участниками СВО могут обернуться колонией до 10 лет

Женщинам, вступающим в фиктивные браки с участниками СВО ради получения их выплат, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом aif.ru сообщил юрист Дмитрий Аграновский, комментируя расследование дела о хищении средств военнослужащих в Хабаровском крае.

Ранее стало известно о задержании группы из шести человек, которых подозревают в мошенничестве с государственными выплатами участникам СВО. По версии следствия, злоумышленники заключали фиктивные браки, после чего оформляли на «жен» нотариальные доверенности для управления банковскими счетами военнослужащих.