В РСТ заявили, что российских туристов с Кубы отправят домой в ближайшее время

Ситуация с обеспечением авиатопливом на Кубе находится под контролем, а российские туристы, в том числе из Варадеро, смогут вернуться домой в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

В объединении уточнили, что в настоящее время проводится заправка самолетов и дефицита топлива нет. Там подчеркнули, что вылеты туристов организуются в штатном режиме, несмотря на появившиеся ранее сообщения о перебоях.

СМИ: США рассматривают морскую блокаду Кубы

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о сотнях россиян, якобы застрявших на Кубе из-за нехватки авиатоплива. По данным канала, часть рейсов задерживалась или отменялась, а самолеты направлялись в Гавану для дозаправки. Также утверждалось, что венесуэльская авиакомпания Conviasa уведомила пассажиров о прекращении полетов после 22 февраля.

Между тем турагент в Варадеро рассказала РБК, что туристы продолжают вылетать с Кубы без ограничений. По ее словам, билеты доступны, однако из-за дозаправок в других аэропортах время перелета может увеличиваться. При этом перебоев с электричеством, водой или продовольствием в курортных районах не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».

