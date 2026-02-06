В РСТ заявили, что российских туристов с Кубы отправят домой в ближайшее время

Ситуация с обеспечением авиатопливом на Кубе находится под контролем, а российские туристы, в том числе из Варадеро, смогут вернуться домой в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

В объединении уточнили, что в настоящее время проводится заправка самолетов и дефицита топлива нет. Там подчеркнули, что вылеты туристов организуются в штатном режиме, несмотря на появившиеся ранее сообщения о перебоях.