Россиянам объяснили, как безопаснее хранить сбережения

Хранить сбережения россиянам лучше и безопаснее всего в золоте. Об этом NEWS.ru заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.

«Доллары – уже неликвид»: Китай увеличивает золотые резервы из-за пузыря в США

Он пояснил, что драгоценный металл обладает максимальной надёжностью, а также защищён от внешних рисков.

Эксперт отметил, что фонды золота есть у многих инвестиционных компаний и банков, арестовать их посредством санкций нельзя, так всё хранится в России.

«У нас 35% резервов Центробанка — это золото, которое тоже находится в РФ», — заключил Разуваев.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2026 году будет исключён бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золотых слитков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
