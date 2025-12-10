Россиянам объяснили, как безопаснее хранить сбережения
Хранить сбережения россиянам лучше и безопаснее всего в золоте. Об этом NEWS.ru заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.
Он пояснил, что драгоценный металл обладает максимальной надёжностью, а также защищён от внешних рисков.
Эксперт отметил, что фонды золота есть у многих инвестиционных компаний и банков, арестовать их посредством санкций нельзя, так всё хранится в России.
«У нас 35% резервов Центробанка — это золото, которое тоже находится в РФ», — заключил Разуваев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2026 году будет исключён бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золотых слитков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
