Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП

Путин поручил провести мониторинг состояния угольных компаний на фоне ожидаемого убытка в 350 млрд рублей ЕС включил в черный список 40 танкеров «теневого флота» Серия терактов предотвращена в США в Калифорнии Еще девять регионов включат в эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ Отцы и дети: Режиссер Волошин раскрыл НСН замысел нового фильма «Буратино»