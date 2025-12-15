Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП
Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир» и единый QR-код. Как пишет RT, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, отменяет необходимость направлять запросы в банки для получения такой информации.
Отмечается, что мера направлена на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что с июня 2025 года у Росфинмониторинга появилось право приостанавливать финансовые операции без решения суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
