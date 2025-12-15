Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП

Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир» и единый QR-код. Как пишет RT, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин разрешил арестовывать уклоняющихся от принудительных работ

Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, отменяет необходимость направлять запросы в банки для получения такой информации.

Отмечается, что мера направлена на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что с июня 2025 года у Росфинмониторинга появилось право приостанавливать финансовые операции без решения суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
ТЕГИ:Банковские КартыЗаконВладимир Путин

