Генпрокуратура потребовала передать государству систему бронирования Leonardo

Генеральная прокуратура 4 февраля направила в Никулинский районный суд Москвы иск к нескольким десяткам физических и юридических лиц об обращении их движимого и недвижимого имущества в доход государства. Иск подан в рамках мер, предусмотренных федеральным законом о контроле за соответствием расходов доходам лиц, занимающих государственные и приравненные к ним должности, следует из материалов суда.

Из данных об ответчиках следует, что иск касается владельцев и структур компании «Сирена-Трэвел», крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo.

Коллапсы в аэропортах: К чему привел сбой системы бронирования авиабилетов Leonardo

Первое судебное заседание по делу назначено на 18 февраля.

В числе ответчиков указаны генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, а также ряд частных лиц, включая Расула и Ибрагима Сулеймановых, Константина Киви, Артура Суринова и Валерия Нестерова. Все они владеют долями в «Сирене-Трэвел» напрямую либо через аффилированные коммерческие структуры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:БилетыГенпрокуратура

Горячие новости

Все новости

партнеры