Генпрокуратура потребовала передать государству систему бронирования Leonardo
Генеральная прокуратура 4 февраля направила в Никулинский районный суд Москвы иск к нескольким десяткам физических и юридических лиц об обращении их движимого и недвижимого имущества в доход государства. Иск подан в рамках мер, предусмотренных федеральным законом о контроле за соответствием расходов доходам лиц, занимающих государственные и приравненные к ним должности, следует из материалов суда.
Из данных об ответчиках следует, что иск касается владельцев и структур компании «Сирена-Трэвел», крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo.
Первое судебное заседание по делу назначено на 18 февраля.
В числе ответчиков указаны генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, а также ряд частных лиц, включая Расула и Ибрагима Сулеймановых, Константина Киви, Артура Суринова и Валерия Нестерова. Все они владеют долями в «Сирене-Трэвел» напрямую либо через аффилированные коммерческие структуры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возвращенного из плена жителя Курской области госпитализировали
- США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания
- СМИ: Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества
- Генпрокуратура потребовала передать государству систему бронирования Leonardo
- Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Будет катастрофа? К чему приведет снижение баллов ЕГЭ при поступлении в медвузы
- Премия «Ника» объявила лонг-лист фильмов за 2025 год
- В РСТ заявили, что российских туристов с Кубы отправят домой в ближайшее время
- Фиктивные браки с участниками СВО могут обернуться колонией до 10 лет
- Китай уже строит: Когда 3D-принтеры заменят людей при строительстве частных домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru