Генпрокуратура потребовала передать государству систему бронирования Leonardo

Генеральная прокуратура 4 февраля направила в Никулинский районный суд Москвы иск к нескольким десяткам физических и юридических лиц об обращении их движимого и недвижимого имущества в доход государства. Иск подан в рамках мер, предусмотренных федеральным законом о контроле за соответствием расходов доходам лиц, занимающих государственные и приравненные к ним должности, следует из материалов суда.

Из данных об ответчиках следует, что иск касается владельцев и структур компании «Сирена-Трэвел», крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo.