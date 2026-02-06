США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания

США располагают данными о том, что Китай провел скрытое ядерное испытание в 2020 году, заявил замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно. Об этом сообщает агентство Reuters.

По утверждению американской стороны, Пекин осуществлял ядерные взрывные испытания, в том числе с подготовкой зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. Одно из таких испытаний, как утверждается, состоялось 22 июня 2020 года. ДиНанно также заявил, что китайские военные предпринимали попытки скрыть проведение испытаний, используя технологии, снижающие эффективность сейсмического мониторинга.

В США назвали неуместным соглашение по ядерному оружию только с одной страной

Китайская сторона напрямую обвинения не прокомментировала. Представитель КНР на конференции Шэнь Цзянь заявил, что Пекин ответственно относится к вопросам ядерной безопасности и соблюдает свои обязательства в этой сфере.

Он также обвинил США в преувеличении «так называемой китайской ядерной угрозы» и отметил, что именно действия Вашингтона, по мнению Пекина, способствуют обострению гонки вооружений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияСШАКитайЯдерное Оружие

Горячие новости

Все новости

партнеры