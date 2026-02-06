США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания
США располагают данными о том, что Китай провел скрытое ядерное испытание в 2020 году, заявил замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно. Об этом сообщает агентство Reuters.
По утверждению американской стороны, Пекин осуществлял ядерные взрывные испытания, в том числе с подготовкой зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. Одно из таких испытаний, как утверждается, состоялось 22 июня 2020 года. ДиНанно также заявил, что китайские военные предпринимали попытки скрыть проведение испытаний, используя технологии, снижающие эффективность сейсмического мониторинга.
Китайская сторона напрямую обвинения не прокомментировала. Представитель КНР на конференции Шэнь Цзянь заявил, что Пекин ответственно относится к вопросам ядерной безопасности и соблюдает свои обязательства в этой сфере.
Он также обвинил США в преувеличении «так называемой китайской ядерной угрозы» и отметил, что именно действия Вашингтона, по мнению Пекина, способствуют обострению гонки вооружений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возвращенного из плена жителя Курской области госпитализировали
- США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания
- СМИ: Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества
- Генпрокуратура потребовала передать государству систему бронирования Leonardo
- Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Будет катастрофа? К чему приведет снижение баллов ЕГЭ при поступлении в медвузы
- Премия «Ника» объявила лонг-лист фильмов за 2025 год
- В РСТ заявили, что российских туристов с Кубы отправят домой в ближайшее время
- Фиктивные браки с участниками СВО могут обернуться колонией до 10 лет
- Китай уже строит: Когда 3D-принтеры заменят людей при строительстве частных домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru