США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания

США располагают данными о том, что Китай провел скрытое ядерное испытание в 2020 году, заявил замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно. Об этом сообщает агентство Reuters.

По утверждению американской стороны, Пекин осуществлял ядерные взрывные испытания, в том числе с подготовкой зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. Одно из таких испытаний, как утверждается, состоялось 22 июня 2020 года. ДиНанно также заявил, что китайские военные предпринимали попытки скрыть проведение испытаний, используя технологии, снижающие эффективность сейсмического мониторинга.