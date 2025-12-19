Россиянам рассказали, когда в 2026 году выгоднее брать кредит
Вторая половина 2026 года станет наиболее выгодным временем, чтобы взять кредит. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил финансовый эксперт, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
По его мнению, самым удачным окном, чтобы оформить кредит, станет период «ориентировочно с мая по сентябрь» следующего года. Это связано с тем, к этому времени, по оценкам, Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 13–14%, а рыночная ипотека будет выдаваться под 14–15% годовых.
«Если заём не срочный, разумнее выждать. Оформлять потребкредит под 20% и выше сейчас экономически невыгодно... банки продолжают учитывать повышенные риски и не торопятся удешевлять кредиты», - сказал эксперт.
Трепольский добавил, что в январе следующего года условия по займам, по прогнозам, останутся жёсткими.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что в России самозапрет на кредиты установили уже 17 млн граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
