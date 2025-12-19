Центробанк попытался успокоить боящихся инфляции граждан символическим снижением ключевой ставки, в котором не было необходимости, объяснил в интервью НСН экономист Денис Ракша.

ЦБ 19 декабря снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. О работе регулятора высказался и президент России в ходе «прямой линии». Владимир Путин сказал, что Банк России независимый и с работой справляется. Ракша указал на осторожность ЦБ и расшифровал его сигнал рынку и простым россиянам.