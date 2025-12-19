«Жестко, но помягче»: Зачем ЦБ «символически» снизил ключевую ставку
Снижать перед Новым годом ключевую ставку не было никакой необходимости, однако формально это «смягчение» политики ЦБ, сказал в эфире НСН Денис Ракша.
Центробанк попытался успокоить боящихся инфляции граждан символическим снижением ключевой ставки, в котором не было необходимости, объяснил в интервью НСН экономист Денис Ракша.
ЦБ 19 декабря снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. О работе регулятора высказался и президент России в ходе «прямой линии». Владимир Путин сказал, что Банк России независимый и с работой справляется. Ракша указал на осторожность ЦБ и расшифровал его сигнал рынку и простым россиянам.
«Это действие, скорее, символическое, поскольку снижение на половину процентного пункта не слишком сильно повлияет на реальные процентные ставки по кредитам, да и по депозитам. Это признак того, что Центральный банк достаточно оптимистично смотрит на ситуацию. Прежде всего он смотрит на два параметра. Это текущая инфляция, которая в конце года довольно сильно замедлилась, и инфляционные ожидания граждан, которые остаются достаточно высокими. ЦБ пытается своими действиями граждан успокоить. В экономике никогда не нужно торопиться за исключением каких-то реально экстренных случаев. Лучше подождать, убедиться, что тренд устойчивый и не развернется из-за снижения ставки. Этого Центробанк и опасается. Именно поэтому он действует так осторожно и тщательно выверяет величину снижения ставки», - отметил экономист.
По его словам, ставку сейчас можно было и не снижать.
«Острой необходимости сейчас понижать ставку на полпроцента никакой не было, это сильно ни на что не повлияет. С точки зрения экономистов, лучше ее не трогать, поскольку есть политическая ситуация, есть давление бизнеса, да и давление со стороны правительства. Центробанк сохраняет свою позицию, проводит свою линию, он отвечает на это давление вот такими действиями. Формально снижение ставки, неважно насколько, это смягчение денежной политики. Денежная политика остается жесткой, но уже помягче, чем до снижения», - заключил собеседник НСН.
Президент РФ Владимир Путин отметил в ходе «прямой линии», что Центробанк находится под постоянным давлением, но он как глава государства старается не вмешиваться в его работу и оградить «от всяческого влияния и давления со стороны», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине
- Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет
- Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования
- Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном
- Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой
- Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
- Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
- Путин заявил, что России нужен свой самолет для региональных перевозок
- Завершились съемки новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом
- Путин пообещал разобраться с проблемой рекламы колдунов и оккультных услуг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru