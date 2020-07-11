Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго

После этого он попытался взыскать 100 миллионов рублей с производителя «Крота», гипермаркета «Ашан», в котором чистящее средство было приобретено, и страховой компании, в которой была застрахована ответственность французской торговой сети.

Алибасов настаивал на том, что упаковка чистящего средства была практически идентична упаковке известного газированного напитка. Истец также заявил, что именно из-за недостаточной маркировки опасного химического средства он перепутал его с напитком и отравился. Пресненский суд Москвы отклонил этот иск в октябре 2019 года. Бари Алибасов-младший в эфире НСН заявлял, что его отец и адвокаты подозревают производителей чистящего средства в подкупе суда.

Дела семейные

Сам Бари Алибасов-младший подавал заявление в полицию на бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Алибасова Андрея Назарова, а также младшую дочь бывшей жены продюсера Ольги Шукшиной. Он утверждал, что эти люди будто бы попытались его отравить, чтобы завладеть активами семьи, и заявлял о пропаже некоторых документов из сейфа.

Он также обвинял тех же людей в попытке избавиться от самого Алибасова. По его словам, они якобы отравили его и вывезли за пределы Москвы. В итоге Бари-младший заявил, что нашел отца в наркологической клинике и сразу отправил его на лечение, однако было поздно. Врачи якобы заявляли, что шансы на полное выздоровление ничтожно малы. Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН опровергла это заявление.

Впрочем, конфликтовал продюсер не только с бывшей женой, но и сыном. В начале июня прошлого года Алибасов сразу после отравления внес изменения в завещание, согласно которому, в частности, свою элитную девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке площадью 220 квадратных метров он оставляет Бари-младшему. Сыну должны были остаться и еще две квартиры общей площадью 200 квадратных метров.

Но две недели спустя, выйдя из больницы после отравления «Кротом», продюсер заявил, что выгнал сына из дома и лишил его наследства. Причиной, по словам шоумена, стало то что Алибасов-младший начал делить наследство еще живого отца. По словам Алибасова, сын должен зарабатывать на жизнь сам. Все деньги продюсер пригрозил отдать «животным в приюты».