PR-директор подробно рассказал о новом завещании Бари Алибасова

Госпитализированный в тяжелом состоянии продюсер и шоу-мен Бари Алибасов составил новое завещание. Как рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин, Алибасов вызвал нотариуса прямо в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он решил внести изменения в завещание, которое было составлено семь лет назад, сообщает РИА ФАН.

По словам Горжанкина, свою элитную девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке площадью 220 квадратных метров он оставляет своему сыну Бари. Сыну останутся еще две квартиры общей площадью 200 квадратных метров.

Правообладателями группы «На-На» назначены участники коллектива Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

Супруге Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной он завещал земельный участок на Рублевском направлении. Стоимость недвижимости оценивается примерно в полмиллиона долларов. Федосеевой-Шукшиной также достанутся акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги общей стоимостью около 2 миллиардов долларов.

PR-директор также рассказал, что помощнику Алибасова Сергею Моцарю уйдет канадский сфинкс по кличке Чуча.

Вечером 4 июня с Бари Алибасовым произошел несчастный случай, сообщает RT. Он по ошибке выпил средство для прочистки труб. Состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое, у него максимальная степень ожога пищевода, обожжен желудок и дыхательные пути. Шоу-мен находится в сознании и самостоятельно дышит. 6 июня ему исполняется 73 года.

