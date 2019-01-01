PR-директор подробно рассказал о новом завещании Бари Алибасова
Госпитализированный в тяжелом состоянии продюсер и шоу-мен Бари Алибасов составил новое завещание. Как рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин, Алибасов вызвал нотариуса прямо в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он решил внести изменения в завещание, которое было составлено семь лет назад, сообщает РИА ФАН.
По словам Горжанкина, свою элитную девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке площадью 220 квадратных метров он оставляет своему сыну Бари. Сыну останутся еще две квартиры общей площадью 200 квадратных метров.
Правообладателями группы «На-На» назначены участники коллектива Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.
Супруге Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной он завещал земельный участок на Рублевском направлении. Стоимость недвижимости оценивается примерно в полмиллиона долларов. Федосеевой-Шукшиной также достанутся акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги общей стоимостью около 2 миллиардов долларов.
PR-директор также рассказал, что помощнику Алибасова Сергею Моцарю уйдет канадский сфинкс по кличке Чуча.
Вечером 4 июня с Бари Алибасовым произошел несчастный случай, сообщает RT. Он по ошибке выпил средство для прочистки труб. Состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое, у него максимальная степень ожога пищевода, обожжен желудок и дыхательные пути. Шоу-мен находится в сознании и самостоятельно дышит. 6 июня ему исполняется 73 года.
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