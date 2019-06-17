Сестра Алибасова обвинила семью Федосеевых-Шукшиных в отравлении брата

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя Воробьева заявила, что в его отравлении виноваты родственники супруги шоу-мена, Лидии Федосеевой-Шукшиной. Такое мнение женщина высказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Никаких доказательств сказанного Воробьева привести не смогла, сообщает Ura.ru. К тому же женщина, живущая в Павлодаре, рассказала, что в последний раз встречалась со своим братом три года назад.

Накануне Бари Алибасова, по ошибке выпившего 4 июня средство для прочистки труб «Крот», выписали из больницы. Его PR-директор Вадим Горжанкин сообщил, что чувствует себя продюсер значительно лучше, он самостоятельно передвигается и ничто его жизни уже не угрожает.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что бутылки с питьевым йогуртом и соком внешне очень похожи с бутылкой «Крота».



