Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его наследства
Выписанный из больницы после отравления шоу-мен Бари Алибасов заявил, что выгнал сына из дома и лишил его наследства. Причиной стало то, что Алибасов-младший начал делить наследство еще живого отца.
По словам Алибасова, сын должен зарабатывать на жизнь сам. Он также припомнил, что никогда не просил денег у родителей и помнит те времена, когда пересчитывал мелочь в магазине, сообщает Ura.ru.
Все деньги Алибасов пригрозил отдать «животным в приюты», пишет «Газета.ру».
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил средство для очистки труб «Крот».
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