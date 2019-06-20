Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его наследства

Выписанный из больницы после отравления шоу-мен Бари Алибасов заявил, что выгнал сына из дома и лишил его наследства. Причиной стало то, что Алибасов-младший начал делить наследство еще живого отца.

По словам Алибасова, сын должен зарабатывать на жизнь сам. Он также припомнил, что никогда не просил денег у родителей и помнит те времена, когда пересчитывал мелочь в магазине, сообщает Ura.ru.

Все деньги Алибасов пригрозил отдать «животным в приюты», пишет «Газета.ру».

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил средство для очистки труб «Крот».

