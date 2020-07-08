Сын Алибасова подал в суд на «отравителей» отца и дочь Шукшиной

Адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов подал заявление в правоохранительные органы об организации проверки и возбуждении уголовного дела об отравлении сына музыканта. Об этом сообщил пиар-директор Алибасова-старшего Вадим Горжанкин.

В заявлении указаны три имени - бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Алибасова Андрея Назарова, а также младшей дочери бывшей жены продюсера Ольги Шукшиной. Документ оформлен от имени сына Алибасова Бари-младшего. Он утверждает, что эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами семьи.

Сын Алибасова рассказал, что пригласил троицу в гости, чтобы выяснить, зачем они спаивают отца. Однако, по версии Бари-младшего, в ту же ночь они подсыпали ему что-то, и он потерял сознание. А наутро обнаружил пропажу некоторых документов из сейфа.

Политов напомнил Алибасову, кто принёс ему «Крота»

Как пишут «Дни.ру», сын также настаивает, что та же троица хотела избавиться от самого Алибасова. Они якобы отравили его и вывезли за пределы Москвы. В итоге Бари-младший нашел отца в наркологической клинике и сразу отправил его на лечение, однако было поздно. Врачи говорят, что шансы на полное выздоровление ничтожно малы.

Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН назвала фейком обвинения в покушении на жизнь Бари Алибасова. Ранее стало известно, что продюсер попал в психиатрическую больницу, до этого он лечился в одной из московских клиник и находился в нестабильном состоянии на фоне принимаемых препаратов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОтравлениеСудБари Алибасов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры