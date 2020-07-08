Сын Алибасова подал в суд на «отравителей» отца и дочь Шукшиной
Адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов подал заявление в правоохранительные органы об организации проверки и возбуждении уголовного дела об отравлении сына музыканта. Об этом сообщил пиар-директор Алибасова-старшего Вадим Горжанкин.
В заявлении указаны три имени - бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Алибасова Андрея Назарова, а также младшей дочери бывшей жены продюсера Ольги Шукшиной. Документ оформлен от имени сына Алибасова Бари-младшего. Он утверждает, что эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами семьи.
Сын Алибасова рассказал, что пригласил троицу в гости, чтобы выяснить, зачем они спаивают отца. Однако, по версии Бари-младшего, в ту же ночь они подсыпали ему что-то, и он потерял сознание. А наутро обнаружил пропажу некоторых документов из сейфа.
Как пишут «Дни.ру», сын также настаивает, что та же троица хотела избавиться от самого Алибасова. Они якобы отравили его и вывезли за пределы Москвы. В итоге Бари-младший нашел отца в наркологической клинике и сразу отправил его на лечение, однако было поздно. Врачи говорят, что шансы на полное выздоровление ничтожно малы.
Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН назвала фейком обвинения в покушении на жизнь Бари Алибасова. Ранее стало известно, что продюсер попал в психиатрическую больницу, до этого он лечился в одной из московских клиник и находился в нестабильном состоянии на фоне принимаемых препаратов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Минздрав: Вакцинация от нового коронавируса будет добровольной
- Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой
- В Минздраве заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
- Число заражённых коронавирусом в США превысило 3 миллиона
- Аномальная жара на юге России спадет к концу недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru