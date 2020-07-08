Сын Алибасова подал в суд на «отравителей» отца и дочь Шукшиной

Адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов подал заявление в правоохранительные органы об организации проверки и возбуждении уголовного дела об отравлении сына музыканта. Об этом сообщил пиар-директор Алибасова-старшего Вадим Горжанкин.

В заявлении указаны три имени - бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Алибасова Андрея Назарова, а также младшей дочери бывшей жены продюсера Ольги Шукшиной. Документ оформлен от имени сына Алибасова Бари-младшего. Он утверждает, что эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами семьи.

Сын Алибасова рассказал, что пригласил троицу в гости, чтобы выяснить, зачем они спаивают отца. Однако, по версии Бари-младшего, в ту же ночь они подсыпали ему что-то, и он потерял сознание. А наутро обнаружил пропажу некоторых документов из сейфа.