Адвокат Шукшиных назвала фейком обвинения в покушении на Алибасова

Бари Алибасов-младший записал видеообращение, в котором заявил, что его отца – известного музыкального продюсера, создавшего группу «На-На», попытались убить. После «покушения», Алибасов-старший был помещён в психиатрическую лечебницу, известную как «Кащенко», где сейчас и находится.

Сын продюсера сообщил НСН, что нашёл отца при смерти ещё 4 июня, а в покушении он подозревает бывшего помощника отца Андрея Назарова, бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина и дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу Шукшину.

Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН опровергла это заявление.

«Заявление, сделанное сыном Бари Алибасова - очередной фейк ньюс», - уверена Юлия Вербицкая-Линник.

Год назад 72-летний Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского, выпив средство чистящее «Крот» вместо сока. Госпитализированного с ожогами желудка и дыхательных путей продюсера даже вводили в состояние медикаментозного сна.

