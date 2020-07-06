Адвокат Шукшиных назвала фейком обвинения в покушении на Алибасова
Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в беседе с НСН прокомментировала слова сына Бари Алибасова о возможном покушении на своего отца Ольги Шукшиной.
Бари Алибасов-младший записал видеообращение, в котором заявил, что его отца – известного музыкального продюсера, создавшего группу «На-На», попытались убить. После «покушения», Алибасов-старший был помещён в психиатрическую лечебницу, известную как «Кащенко», где сейчас и находится.
Сын продюсера сообщил НСН, что нашёл отца при смерти ещё 4 июня, а в покушении он подозревает бывшего помощника отца Андрея Назарова, бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина и дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу Шукшину.
Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН опровергла это заявление.
«Заявление, сделанное сыном Бари Алибасова - очередной фейк ньюс», - уверена Юлия Вербицкая-Линник.
Год назад 72-летний Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского, выпив средство чистящее «Крот» вместо сока. Госпитализированного с ожогами желудка и дыхательных путей продюсера даже вводили в состояние медикаментозного сна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Адвокат Шукшиных назвала фейком обвинения в покушении на Алибасова
- «Фортуна» улыбнулась: Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток-2»
- В Кремле прокомментировали прогнозы присоединения Донбасса к РФ
- Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
- В Госдуме предложили помочь многодетным отцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru