Россиянам назвали причины прекращения выплаты пенсий

Пенсионный Фонд России (ПФР) назвал условия прекращения выплаты пенсии. Причины остановки пенсионных выплат перечислены на сайте ПФР.

Выплаты могут быть приостановлены в четырёх случаях.

Во-первых, начисление пенсии прекращается, если человек не получал положенную сумму в течение полугода. Во-вторых, пенсионные выплаты престают перечислять тем, кто вовремя не подтвердил инвалидность. Третьей причиной является окончание срока действия вида на жительство. Чаще всего в такой ситуации оказываются иностранные граждане. Последней причиной приостановления пенсионных выплат по потере кормильца является достижение совершеннолетия. В случае, если получатель учится на очной форме, выплаты продлевают до 23 лет.

Возобновить получение пенсии можно в течение шести месяцев. Житель России должен успеть за это время принести в ПФР документы, которые подтверждают его право на получение пенсии.

Ранее замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что пенсии в 2022 году проиндексируют на 1,3-1,5 процента выше базового уровня, который сейчас составляет 4,4 процента.



