Россиянам назвали причины прекращения выплаты пенсий
Пенсионный Фонд России (ПФР) назвал условия прекращения выплаты пенсии. Причины остановки пенсионных выплат перечислены на сайте ПФР.
Выплаты могут быть приостановлены в четырёх случаях.
Во-первых, начисление пенсии прекращается, если человек не получал положенную сумму в течение полугода. Во-вторых, пенсионные выплаты престают перечислять тем, кто вовремя не подтвердил инвалидность. Третьей причиной является окончание срока действия вида на жительство. Чаще всего в такой ситуации оказываются иностранные граждане. Последней причиной приостановления пенсионных выплат по потере кормильца является достижение совершеннолетия. В случае, если получатель учится на очной форме, выплаты продлевают до 23 лет.
Возобновить получение пенсии можно в течение шести месяцев. Житель России должен успеть за это время принести в ПФР документы, которые подтверждают его право на получение пенсии.
Ранее замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что пенсии в 2022 году проиндексируют на 1,3-1,5 процента выше базового уровня, который сейчас составляет 4,4 процента.
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