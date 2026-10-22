Школьный курс духовно-нравственной культуры выстроят вокруг 17 ценностей
В России содержание нового курса «Духовно-нравственная культура России» будет выстроят вокруг 17 ценностей, закрепленных указом президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Он будет предназначен для пятых-седьмых классов. Курс раскрывает ценности последовательно — от малых поступков к осознанной социальной ответственности — через примеры героев. Инициатива должна укрепить гражданские единства и обрести нравственные ориентиры.
Первыми новый предмет начнут изучать ученики пятых классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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