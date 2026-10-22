Государственные сайты по всему миру отключились из-за уязвимости
Во всем мире раскрытие критических уязвимостей в популярном языке программирования PHP, который лежит в основе значительной части интернета привело к отключению правительственных сайтов, сообщает телеканал CNBC.
Разработчики PHP заявили об обнаружении двух критических уязвимостей в коде и призвали как можно быстрее обновить системы. На этом фоне появились сообщения об активной эксплуатации «дыр» хакерами. По этой причине многие организации предпочли отключить сайты заранее в качестве меры предосторожности.
Сообщения об отключении приходят из Нидерландов, Финляндии, Франции, Дании и прочих стран. Эксперты призвали немедленно обновлять PHP или временно отключать сайты.
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