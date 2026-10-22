Государственные сайты по всему миру отключились из-за уязвимости

Во всем мире раскрытие критических уязвимостей в популярном языке программирования PHP, который лежит в основе значительной части интернета привело к отключению правительственных сайтов, сообщает телеканал CNBC.

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Разработчики PHP заявили об обнаружении двух критических уязвимостей в коде и призвали как можно быстрее обновить системы. На этом фоне появились сообщения об активной эксплуатации «дыр» хакерами. По этой причине многие организации предпочли отключить сайты заранее в качестве меры предосторожности.

Сообщения об отключении приходят из Нидерландов, Финляндии, Франции, Дании и прочих стран. Эксперты призвали немедленно обновлять PHP или временно отключать сайты.

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ФОТО: ТАСС
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