Купленные в рассрочку квартиры разрешат переводить в ипотеку
Граждане России при покупке жилья смогут переходить от рассрочки к ипотеке без учета задолженности перед застройщиками, сообщают «Известия».
Об этом следует из проекта закона Минстроя и Банка России. Кроме того, девелоперов обяжут раскрывать разницу между стоимостью жилья при покупке в рассрочку и при единовременной оплате. В договоре на покупку также нужно будет указывать количество, размер и сроки внесения платежей. Возможность перехода на ипотеку без двойного учета задолженности планируется закрепить в нормативных правовых актах, в частности в указании Центробанка.
Законопроект предусматривает процедуру взаимодействия уполномоченного банка с застройщиком и органом регистрации прав, что должно усилить защиту покупателей недвижимости.
Сейчас рассрочка при покупке жилья практически не регулируется. По мнению экспертов, повышение прозрачности условий сделок может осложнить продажи, однако рассрочка останется востребованным инструментом на рынке недвижимости на фоне высоких ипотечных ставок.
Ранее стало известно, банки массово отказываются от выдачи ипотечных кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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