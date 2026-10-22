Россияне могут забрать пенсионные накопления в 2027 году
В России порог для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений в 2027 году составит 469 тысяч 665 рублей, сообщает ТАСС.
Это на 29 тысяч 889 рублей больше, чем в уходящем году. Расчет строится на прогнозируемом размере прожиточного минимума пенсионера. В текущем году показатель был увеличен на 6,8% - до 16 тысяч 288 рублей. На 2027 год ожидается рост на 6,8% - до 17 тысяч 395 рублей.
Данная величина определяется ежегодно отдельным федеральным законом. Если объем сформированных пенсионных накоплений россиянина к моменту обращения за назначением накопительной пенсии меньше или равен указанной сумме, ему будет назначена единовременная выплата в размере всех накоплений.
Ранее стало известно, что средняя пенсия неработающих граждан вырастет на 2,4 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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