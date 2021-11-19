СМИ: депутат не исключил новогодние выплаты для пенсионеров

По его мнению, подобное решение может быть принято на фоне рекордной инфляции, а также потенциального недовольства общества из-за введения QR-кодов.

«Чтобы подкормить зависимые слои населения на фоне протестов против QR-кодов. Просто так кормить пенсионеров разовыми выплатами власть не будет», — уточнил парламентарий.

Обухов предположил, что размер выплат может составить 10-15 тысяч рублей.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что участникам обороны Москвы, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, была осуществлена выплата единовременной материальной помощи в размере 40 тысяч рублей.