СМИ: депутат не исключил новогодние выплаты для пенсионеров
Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью порталу «Секрет фирмы» заявил, что перед Новым годом российские власти могут объявить о выплатах для пенсионеров.
По его мнению, подобное решение может быть принято на фоне рекордной инфляции, а также потенциального недовольства общества из-за введения QR-кодов.
«Чтобы подкормить зависимые слои населения на фоне протестов против QR-кодов. Просто так кормить пенсионеров разовыми выплатами власть не будет», — уточнил парламентарий.
Обухов предположил, что размер выплат может составить 10-15 тысяч рублей.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что участникам обороны Москвы, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, была осуществлена выплата единовременной материальной помощи в размере 40 тысяч рублей.
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