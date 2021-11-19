Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на россиян

По ее словам, от индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам.

Напомним, на повышение прожиточного минимума и МРОТ в России из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей.

