Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на россиян

Повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от этой величины, затронет 16 млн граждан России, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 3 млн занятых в экономике граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей

По ее словам, от индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам.

Напомним, на повышение прожиточного минимума и МРОТ в России из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Прожиточный МинимумМРОТТатьяна Голикова
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