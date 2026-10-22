СМИ: В Европе ищут переговорщика для диалога с Россией
Страны Европы обсуждают кандидатуру возможного переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
«Правительствам европейских стран пришло осознание, что в скором времени им придется назвать кого-то, кто встретится с... Владимиром Путиным в рамках прямых переговоров о мирном соглашении», — отмечает издание.
Тема стала особенно актуальной после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Однако в Евросоюзе еще нет консенсуса по возможной кандидатуре. В качестве возможных вариантов рассматривают президента Финляндии Александра Стубба и главу Евросовета Антониу Кошту.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС будет тот, кто «не наговорил и не сделал гнусностей» в отношении РФ, пишет 360.ru.
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