В Госдуме поддержали идею увеличить штрафы для водителей без прав

По его словам, у большинства из них нет понимания, что наказание неотвратимо. Штрафы для них должны быть высокими, чтобы человек задумался, прежде чем сесть за руль.

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за езду без прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

