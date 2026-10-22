В Госдуме поддержали идею увеличить штрафы для водителей без прав

Необходимо повышение штрафов за вождение без водительского удостоверения, так как растет количество автоаварий, которые совершают не имеющие прав водители, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Автомобилисты назвали необоснованным увеличение штрафа за езду без прав

По его словам, у большинства из них нет понимания, что наказание неотвратимо. Штрафы для них должны быть высокими, чтобы человек задумался, прежде чем сесть за руль.

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за езду без прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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