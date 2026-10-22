Россиянам рассказали о компенсации за сгоревшую технику при скачке напряжения

Вблизи Москвы за ночь сбили 163 беспилотника

Один человек погиб и восемь ранены при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Бахрейном и Кувейтом

Учителям придется изменить подход к проверке знаний из-за ИИ

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла шестое место в командном многоборье на ЧМ в Роттердаме

Названы популярные традиции перед путешествием у россиян