Россиянам рассказали о компенсации за сгоревшую технику при скачке напряжения
Россияне, у которых из-за скачка напряжения в квартире сгорела бытовая техника, вправе потребовать компенсацию от сетевой организации, управляющей компании или исполнителя коммунальной услуги, сообщает РИА Новости.
Для этого нужно зафиксировать нарушение и подтвердить причину ее выхода из строя. При номинальном напряжении в обычной розетке в 230 вольт отклонение может составлять 10%. Если напряжение выходит за эти рамки - это нарушение. Прежде всего, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или исполнителя коммунальной услуги, потребовать фиксации нарушения качества электроснабжения и составить акт. Номер обращения необходимо сохранить. Если от скачка напряжения повреждена техника у соседей, их следует попросить зафиксировать происшествие, так как коллективные обращения и свидетельства других жильцов помогут подтвердить, что проблема была в электросети, а не в конкретной квартире.
На следующем шаге необходимо получить заключение сервисного центра и при необходимости провести экспертизу, чтобы подтвердить, что причина поломки - именно скачок напряжения, а не заводской брак или естественный износ. Далее владельцу следует написать претензию ответственному лицу - сетевой организации, управляющей компании или исполнителю коммунальной услуги - с требованием возместить ущерб, приложив акт, заключение специалиста и документы о стоимости техники.
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